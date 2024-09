Dopo la sosta per le nazionali di questo week end i nerazzurri si troveranno a fronteggiare un gran numero di gare in pochi giorni.

In un periodo caratterizzato da un fitto calendario di impegni per le squadre di calcio, la gestione dell’organico e l’abilità nel ruotare i giocatori diventa fondamentale per mantenere elevato il livello delle prestazioni.

L’iraniano

Dopo aver esordito con l’Inter, Mehdi Taremi ha subito mostrato di poter essere un elemento prezioso per la squadra. La sua prestazione da titolare contro il Lecce e i minuti accumulati in altre occasioni hanno evidenziato non solo la sua capacità di adattarsi al contesto di gioco della Serie A ma anche il potenziale per diventare un punto fermo dell’attacco interista. La sua presenza si fa ancora più rilevante in vista di un calendario denso di impegni.

Josep Martinez

Gestione strategica del reparto offensivo

L’acquisto dell’ex Porto si inserisce in un piano ben definito dell’Inter di gestire al meglio le risorse offensive della squadra, evitando di sovraccaricare atleti chiave come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Questa strategia di rotazione garantisce freschezza e competitività, elementi indispensabili per fronteggiare un calendario particolarmente impegnativo sia a livello nazionale che internazionale. Chissà che contro il Monza Taremi non torni a giocare dal primo minuto; molto dipenderà, come fa notare Tuttosport, da come tornerà dagli impegni con l’Iran.

L’alternanza

L’Inter prima o poi dovrà anche verificare la tenuta di Josep Martínez, giovane portiere che sembra essere destinato a giocare un ruolo più significativo rispetto a quello avuto da Audero l’anno scorso. Dopo un’estate in cui ha brillato nelle amichevoli, si preannuncia un aumento delle sue presenze in partita: possibile un suo esordio a Monza.

