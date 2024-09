La dirigenza nerazzurra non smette di cercare possibili obiettivi di mercato in ottica futura.

L’Inter già in questa estate ha cercato di assicurarsi una seconda punta in grado di saltare l’uomo: di fatto Alexis Sanchez non è stato mai sostituito anche se al suo posto ora c’è Taremi, attaccante con altre caratteristiche.

Occasione persa

I nerazzurri speravano di poter acquistare a costo zero l’anno prossimo Federico Chiesa; l’ex Juventus però ha optato per un trasferimento al Liverpool. Missione compiuta quindi per il club bianconero che è riuscito ad incassare una cifra, seppur modesta, invece di perderlo a parametro zero.

Federico Chiesa

L’alternativa

Nonostante il mancato accordo con Chiesa, l’Inter non si ferma e continua la sua ricerca per un attaccante che possa fare la differenza. Secondo InterLive, Yeremi Pino, esterno offensivo del Villarreal, emerge come uno dei candidati principali; lo spagnolo attira l’attenzione per le sue abilità tecniche, la sua sfrontatezza e la sua capacità di creare occasioni da goal. Nonostante un infortunio al legamento crociato, Pino ha dimostrato di essere tornato ai livelli pre-infortunio, mostrando una versatilità tattica apprezzata dal suo allenatore Marcelino.

Le cifre in ballo

Il ventunenne spagnolo si è distinto per la sua tecnica raffinata, la capacità di dribbling, la precisione nel tiro da fuori e l’intelligenza nell’inserirsi in area di rigore. Nonostante alcune lacune nel pressing e nei contrasti, il suo contributo offensivo e la sua poliedricità lo rendono un candidato ideale per il gioco offensivo richiesto da Inzaghi. La possibilità di un trasferimento, tuttavia, si scontra con le linee guida economiche imposte dalla proprietà: Oaktree vorrebbe realizzare l’operazione in prestito con un obbligo di riscatto possibilmente al di sotto dei 40 milioni di euro.

