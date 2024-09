Alla fine anche i nerazzurri hanno consegnato la lista Champions e alcune scelte del tecnico hanno stupito.

L’Inter ha lanciato una serie di segnali attraverso la selezione dei calciatori per la Champions League. La decisione del mister Simone Inzaghi di includere l’infortunato Tajon Buchanan e di escludere gli argentini Correa e Palacios ha acceso i riflettori su strategie e pianificazioni future del club. Queste mosse, apparentemente sorprendenti, rivelano dettagli significativi riguardo alla visione e alle predisposizioni tattiche dell’allenatore per le competizioni che attendono i nerazzurri.

Le ragioni dietro le esclusioni

Correa, tornato in nerazzurro dopo una parentesi al Marsiglia, non trova più spazio nei piani dell’Inter. Nonostante le passate affermazioni di Inzaghi sull’utilità di avere a disposizione un ampio parco attaccanti, la realtà parla chiaro: il Tucu appare ormai come un elemento marginale nel progetto nerazzurro. Desta però ancor più sorpresa l’esclusione di Tomas Palacios: secondo FcInter1908.it la scelta è dettata dalla necessità di maggiore maturazione e assimilazione dei principi tattici richiesti da Inzaghi. Almeno per il momento, non sembra esserci posto per lui nelle immediate strategie di gioco.

Tajon Buchanan

Sorpresa canadese

L’inclusione di Tajon Buchanan, nonostante l’attuale infortunio, è un chiaro indicatore delle aspettative dell’Inter sul suo recupero e sul suo contributo alla causa nerazzurra nel corso della stagione. Questa decisione lascia presagire un ottimismo circa la possibilità che il canadese possa tornare in campo prima di quanto inizialmente previsto. L’ex Club Brugge sta recuperando dalla frattura delle tibia accusata in nazionale e potrebbe tornare in campo tra ottobre e novembre.

L’importanza di Carlos Augusto

Tra le righe delle decisioni di Inzaghi, emerge il ruolo chiave assegnato a Carlos Augusto. Il brasiliano, versatile e capace di adattarsi a più posizioni in campo, si pone come una risorsa preziosa per la squadra. In grado di coprire sia la fascia che il ruolo di braccetto sinistro, l’ex Monza verrà impiegato come vice-Bastoni, specie quando rientrerà il canadese.

