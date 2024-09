Il regista turco potrebbe essere oggetto di un’altra grande proposta dopo quella estiva che è stata respinta con forza dai nerazzurri.

Il brutto avvio di stagione del Manchester United potrebbe ben presto interessare anche l’Inter. In particolare il contributo di Casemiro si sta rivelando altamente deludente e di fronte a questa situazione, il nome di Hakan Calhanoglu emerge come una possibile soluzione per ridare vigore e qualità alla mediana dei Red Devils.

Un avvio stentato che solleva interrogativi

Il Manchester United non si è dimostrato all’altezza nelle prime partite della stagione, collezionando risultati deludenti che hanno portato ad un acceso dibattito sulla composizione della squadra e, in particolare, sul ruolo di Casemiro. Nell’ultima gara contro il Liverpool il brasiliano è stato protagonista in negativo su 2 dei 3 goal subiti.

La proposta

L’idea di un passaggio di Calhanoglu al Manchester United, manifestata secondo interlive.it attraverso un’offerta che potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, incontra un netto rifiuto da parte dell’Inter. Il calciatore, ritenuto una pedina inamovibile negli schemi di Simone Inzaghi, porta con sé non solo qualità nella distribuzione del gioco ma contribuisce anche alla solidità difensiva, distinguendosi per intercettazioni e recuperi preziosi.

Il valore incalcolabile di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu rappresenta più di un semplice centrocampista per l’Inter; è l’emblema di un progetto tecnico che mira alla costruzione di un gioco basato sulla qualità e sull’intelligenza tattica.

