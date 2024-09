Se da Coverciano arrivano notizie positive per quel che riguarda Bastoni, lo stesso non si può dire per il regista turco.

In Turchia, il centrocampista dell’Inter, Hakan Çalhanoğlu, è attualmente sotto osservazione medica. La situazione dell’atleta riveste notevole interesse, dato il calendario fitto di impegni che lo attende non solo con la nazionale ma anche con la sua squadra di club.

Le condizioni

Il regista nerazzurro sta affrontando un momento delicato a causa di un dolore all’anca che ha iniziato a manifestarsi in modo più evidente durante la partita contro l’Atalanta. Il giocatore, che ha raggiunto il ritiro della nazionale turca guidata da Vincenzo Montella, ieri si trovava al secondo giorno di terapia.

Hakan Calhanoglu

Impegni in nazionale

La Turchia si appresta a disputare 2 match di rilievo nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale: il primo in casa contro il Galles e il successivo contro l’Islanda. Questi incontri sono fondamentali per la squadra di Montella, e l’eventuale assenza di un pilastro come Çalhanoğlu potrebbe pesare sulle ambizioni turche. La sua presenza in campo nei prossimi giorni è quindi avvolta da incertezza, con un team medico che lavora alacremente per assicurare il suo ritorno in forma.

Calendario intasato

Oltre agli impegni con la nazionale, Çalhanoğlu è di fondamentale importanza per l’Inter. Dopo la sosta, i nerazzurri hanno un calendario molto impegnativo, che vede la squadra di Simone Inzaghi affrontare, in rapida successione, Monza, Manchester City e Milan. La presenza e la forma ottimale del centrocampista turco sono quindi cruciali per le ambizioni dell’Inter sia in campionato che in Champions League.

