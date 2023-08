Il Corriere dello sport si è soffermato sulle novità apportate dal mercato in casa Inter: i nerazzurri sono più forti dello scorso anno?

Il Corriere dello sport ha analizzato così il mercato dell’Inter:

«Al netto delle prossime mosse sul mercato, sulla carta l’undici nerazzurro sembra avere qualche punto interrogativo in più in attacco rispetto alla scorsa stagione, ma nel complesso c’è stato un miglioramento della rosa. Non semplice nel corso dell’estate rinunciare a elementi di alto profilo come Onana, Skriniar, Dzeko e Lukaku, però il bicchiere resta pieno se si guardano le alternative dalla prospettiva della panchina, dove Inzaghi con le sue scelte può alzare il livello e adottare soluzioni in base alle necessità

In attacco mancano i centimetri di Dzeko e Lukaku, ma adesso ci sono due elementi diversi come Thuram, bravo nel dare profondità alla squadra, e Arnautovic come punto di riferimento avanzato e abile spalle alla porta. Andasse via Correa, più qualità e capacità di saltare l’uomo arriverebbero con l’ex Sanchez. Un bacino a pieno organico da cui potrà attingere Inzaghi, verosimilmente dopo la prima sosta di inizio settembre».

L’articolo Inter, il mercato ti fa più forte? «Rosa migliorata rispetto all’anno scorso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG