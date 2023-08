Il Frosinone ha ufficializzato la trattativa per il cartellino di Justin Ferizaj dallo Shamrock Rovers. I dettagli

Di seguito il comunicato dello Shamrock Rovers su Justin Ferizaj al Frosinone.

COMUNICATO – Shamrock Rovers FC conferma il trasferimento del centrocampista dell’Academy e della prima squadra Justin Ferizaj al club di Serie A italiana, il Frosinone Calcio.

Tutto il club augura a Justin ogni bene per la sua carriera in Italia e a livello di Nazionale.

Justin ha fatto il suo debutto da senior con gli Shamrock Rovers nel giugno 2022, quando è entrato dalla panchina al Richmond Park all’età di 17 anni. Il centrocampista offensivo creativo si è unito al club all’età di 14 anni ed eccelleva nei ranghi della nostra Academy. Ha rappresentato l’Irlanda fino al livello Under 19.

Justin ha ottenuto la sua prima presenza in Irlanda con l’Irlanda Under 15 vincendo 3-1 in casa dell’Inghilterra nel dicembre 2019 ed è entrato a far parte della squadra Under 15 dei Rovers per la stagione 2020. Quell’anno giocò contro la Repubblica Ceca insieme a molti dei suoi compagni di club dei Rovers, tra cui Gideon Tetteh e l’ala dell’Inter Kevin Zefi, cugino di Justin, anche lui di origini albanesi.

Nell’ottobre 2021, il fantastico calcio di punizione di Justin contro l’Islanda al Turner’s Cross ha fatto guadagnare agli Under 17 irlandesi il punto di cui avevano bisogno per superare il girone di qualificazione europea. Passando alla squadra Under 19 dei Rovers, ha anche vinto il premio di Giocatore del mese della National League di luglio.

Dopo la sua prima apparizione da senior a Inchicore l’anno scorso, ha continuato a far parte di due delle formazioni titolari di Stephen Bradley in campionato con altre tre apparizioni come sostituto, diventando una squadra titolare del giorno della partita mentre gli Hoops hanno conquistato tre titoli di fila di fila. Ha anche fatto un’apparizione alla FAI Cup e ha giocato nove partite durante la corsa europea dei Rovers.

Un cameo impressionante contro gli Hibernians in Champions League a Tallaght alla fine ha portato Justin da titolare in tre partite di competizioni UEFA: la vittoria casalinga di Europa League contro il Ferencvaros e due partite della fase a gironi della Conference League, contro Molde e Djurgarden.

In questa stagione, Justin ha collezionato quattro presenze nella Premier Division, segnando anche un gol in una partita della Leinster Senior Cup a Bray. Dopo aver segnato nella vittoria per 2-0 sul Galles aiutando l’Irlanda Under 19 a qualificarsi per la fase Elite dei turni di qualificazione delle finali del Campionato UEFA lo scorso settembre, ha collezionato sei presenze con la sua nazionale Under 19, di cui tre contro Slovacchia, Estonia e Grecia a marzo.

Justin aveva vinto un totale di nove presenze con l’Irlanda Under 15, altre nove con gli Under 17 e 11 con gli Under 18. Suo fratello minore Richard è ora con gli Under 14 dei Rovers.

