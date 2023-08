Il giornalista Gian Luca Rossi ritiene che l’allenatore nerazzurro possa volere un centrocampista fisico come lo era Gagliardini.

Gian Luca Rossi in un video sul suo canale YouTube pensa che il mercato dell’Inter possa non essere finito; ecco le sue dichiarazioni. “Oltre a Pavard e Sanchez potrebbe esserci anche un terzo colpo di mercato, che però non mi auguro”.

Sensi Stefano

“Potrebbe essere un centrocampista maggiormente strutturato fisicamente rispetto a Stefano Sensi. L’idea che Sensi possa partire c’è e ci sarà fino al 31 agosto, è un fatto assodato. Questo perché Simone Inzaghi ritiene di dover avere un centrocampista più strutturato, una sorta di Gagliardini. Un profilo di Serie A, fisicamente strutturato in un certo modo“.

L’articolo Rossi: “L’Inter potrebbe fare un altro colpo oltre a Pavard e Sanchez ma non me lo auguro” proviene da Notizie Inter.

