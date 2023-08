L’ex portiere Luca Marchegiani ha detto la sua sulla nuova Inter mostrando di non notare moltissime differenze tra il bosniaco e l’austriaco.

Luca Marchegiani ha parlato di Inter a Sky Calcio Club. “Perdi uno come Dzeko, con caratteristiche simili ad Arnautovic. Dzeko al top valeva più di Arnautovic al top, ma sono simili ecco. Rispetto a Thuram, è molto più bravo di testa”.

Marko Arnautovic

“A Bologna ha fatto 9 gol in 7 partite, poi si è fatto male e non è andato tanto d’accordo con Motta. Thuram è concentrato su ciò che gli chiede Inzaghi, lo vedi applicato, vuole migliorare e capire. Rispetto all’anno scorso Inzaghi ha più responsabilità perché ha una rosa di livello anche nei cambi ora, l’anno scorso ha messo da parte gente come Asllani e Bellanova, quest’anno non potrà farlo”.

proviene da Notizie Inter.

