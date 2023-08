Il centrocampista resta in dubbio: Sensi può ancora lasciare l’Inter? Ecco il profilo che andrebbe a ricercare il club di Zhang

Come riporta Il Corriere dello Sport Sensi resta in bilico. L’Inter potrebbe andare su un centrocampista più fisico in caso di uscita del centrocampista

«La permanenza di Sensi sarebbe un’opzione di qualità, abile nel possesso e in fase di rifinitura soprattutto se integro fisicamente. E se andasse via l’ex Monza sarebbe pronto un innesto più dotato fisicamente, profilo che attualmente manca nella rosa».

L’articolo Sensi, addio ancora possibile? Ecco su chi andrebbe l’Inter proviene da Inter News 24.

