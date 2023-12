Il quotidiano sportivo analizza il match tra Genoa e Inter della 18^ giornata di Serie A, terminato in pareggio

“Inter, segni di stanchezza. L’assenza di Lauraro non è un dettaglio” riporta il Corriere dello Sport. La corsa verso il titolo d’inverno e il vantaggio di +7 sulla Juve sono momentaneamente sospesi, con l’Inter bloccata sull’1-1 a Marassi contro un Genoa che continua a dimostrarsi ostico per le grandi squadre. I problemi per i nerazzurri si sono presentati non solo sulle palle da fermo ma anche in generale.

“Più in generale, però, gli uomini di Inzaghi hanno mostrato stanchezza, sia fisica sia mentale. L’assenza di Lauraro non è un dettaglio: Thuram è il primo a soffrirne. Dopo aver tirato a lungo, è comprensibile una mini-frenata”

