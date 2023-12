A margine del pareggio tra Inter e Genoa per 1-1 nella 18^ giornata di Serie A, Alberto Gilardino ha parlato così in conferenza stampa

PARTITA – «Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi perchè non era così scontato giocare contro una squadra così forte. Abbiamo lavorato molto bene. Ci siamo saputi sacrificare, a tratti abbiamo fatto vedere delle ottime cose con la palla fra i piedi e nei movimenti. Siamo riusciti a riprendere l’Inter, abbiamo tenuto il campo. Bravi ai ragazzi. Chi è subentrato ha dato un segno importante di voler portare a casa un risultato positivo»

PRESTAZIONE – «Bravi a tutta la squadra. Dragusin e Ekuban hanno fatto una grande partita. Martin ha dimostrato di avere tecnica e personalità. Poi tutti. La linea difensiva si è comportata in maniera eccellente. In avanti Gudmundsson e Caleb hanno fatto cose importanti. Sapevo che la partita poteva iniziare in un modo e finire in un altro. Retegui e Messias non erano al top, ho chiesto disponibilità a Junior di giocare quinto a sinistra. Non è il suo ruolo ma è un giocatore che in quella posizione può esprimere le sue qualità anche se so che lui vuole giocare più vicino alla porta»

GOL DA CORNER – «La volontà è quella di creare i presupposti per cercare più calci piazzati possibili. Ci lavoriamo, ho uno staff bravo e completo che mi dà una grandissima mano. Poi ci deve essere la bravura dei giocatori e stasera c’è stata come in altre partite. Dragusin lo ‘massacro’ sempre negli allenamenti perchè è alto due metri e deve entrare in area come un treno e fare gol. Ha capacità e struttura. E’ importante, speriamo non ce lo portino via»

BILANCIO – «Deve esserlo. La mentalità, l’attitudine e l’approccio devono essere questi. Quando giochiamo in casa deve essere una battaglia perchè è uno spettacolo giocare qui. Prima del calcio d’inizio ho detto ai ragazzi che li invidiavo a giocare una partita così»

TOTTENHAM SU DRAGUSIN – «Comprende anche altri giocatori in rosa non solo lui. Mi auguro non vada via nessuno e che la società possa fare un sacrificio. Allo stesso tempo capirei la società se dovesse fare un sacrificio in un altro modo»

PERCORSO – «Questa squadra è stata fatta da lontano. Ad inizio gara avevamo De Winter e Martin e poi era la squadra che l’anno scorso è arrivata seconda in B. E’ stato costruito qualcosa, dei valori, dei principi. Si è riuscito a creare un DNA forte, mi spiacerebbe se qualcuno andasse via ma continuerei a lavorare con entusiasmo a trasmettere questi valori. Il nostro obiettivo è mantenere questo tipo di intensità e mentalità. Non posiamo permetterci di abbassare l’attenzione indipendentemente dall’avversario»

EPISODIO BISSECK – STROOTMAN – «Andiamo alla prossima domanda. Lo avevo detto in altre circostanze: non voglio creare alibi o giustificazioni. Voglio pensare solo al calcio giocato e alla mia squadra»

PUNTI RECUPERATI – «Il campionato è lungo e difficile. Le squadre sotto di noi si rinforzeranno. Dobbiamo mantenere questo tipo di atteggiamento e per questo dico bravi ai ragazzi per come lo hanno sempre interpretato. Portiamo avanti una serie di risultati ma dobbiamo mantenere questi principi»

SETTIMANA – «Ora sono cazzi miei (sorride ndr). E’ una bella cosa perchè avere giocatori forti per un allenatore penso sia il massimo. Dipenderà dalle mie valutazioni e da quelle che farò settimana dopo settimana. Valutazioni che farò in base all’avversario. Sono importanti i rientri»

IMPRESSIONE DI JUVE E INTER – «Sono tutt’e due squadre complete. L’Inter è la squadra che in mezzo al campo, se non è la migliore, è la seconda migliore d’Europa. E’ una squadra che ha titolari e ricambi all’altezza. Alla Juve Allegri ha trovato consistenza nella squadra, ha giocatori importanti come Rabiot e in avanti, quando girano Vlahovic e Chiesa. Sono due squadre che lotteranno fino alla fine per lo scudetto»

