L’attaccante nerazzurro nel suo contratto ha una clausola rescissoria ma il club potrebbe lasciarlo partire anche per meno.

Marcus Thuram, attaccante francese che, dopo essersi trasferito all’Inter la scorsa estate in condizioni economicamente vantaggiose, ora si trova al centro di speculazioni che potrebbero portare a un’imponente operazione di trasferimento.

La ricostruzione

Quando il figlio d’arte è stato accolto nelle file dell’Inter, il club milanese ha definito con precisione i termini del contratto, inclusa una clausola rescissoria da capogiro di 85 milioni di euro. All’epoca, questa cifra poteva sembrare eccessiva, ma l’attuale valore sul mercato del giocatore e il suo rendimento al di sopra delle aspettative ora non fanno dormire sonni tranquilli ai nerazzurri.

Marcus Thuram

Il rendimento del 9

Da quando si è arrivato all’Inter, Thuram si è trasformato in un attaccante completo in grado di intendersi alla grande con Lautaro Martinez; prima infatti giocava prevalentemente come esterno sinistro offensivo.

L’indiscrezione

Il PSG si è mostrato apertamente interessato a Thuram, già nella scorsa stagione. Il cambio di scenario attuale, con l’attaccante che continua a dimostrare il suo valore, ha riacceso le speranze del club di Parigi di poterlo acquistare; come riporta Inter Live. La strategia del PSG potrebbe concludersi con un’offerta che, sommando clausola e stipendio, potrebbe raggiungere un esborso totale tra i 100 e i 110 milioni di euro.

Un dilemmna per l’Inter

Nonostante la possibilità di realizzare una significativa plusvalenza dalla vendita di Thuram, la dirigenza dell’Inter sembra fermamente intenzionata a trattenere il calciatore. La sua perdita, infatti, rappresenterebbe un duro colpo per la forza della squadra.

