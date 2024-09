L’esterno italiano è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e sarebbe utile anche per motivi di lista Champions.

L’Inter non ha intenzione di fermarsi dopo una stagione di successi. La dirigenza nerazzurra, guidata dall’esperto Beppe Marotta, continua a mostrarsi particolarmente abile nel rinforzare la squadra con acquisti a parametro zero, una pratica che negli anni ha contribuito non poco al successo del club.

Acquisti strategici

Il club nerazzurro segue una politica di mercato oculata ma ambiziosa, mirando a colpi che possano rafforzare la squadra senza gravare sulle casse del club. Dopo gli arrivi di Marcus Thuram lo scorso anno e, recentemente, di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, Simone Inzaghi può già guardare con interesse al prossimo colpo di Marotta.

Giuseppe Marotta

L’occasione

Il focus stavolta è sugli esterni e, in particolare, sulla fascia destra. L’occasione che l’Inter non vuole lasciarsi sfuggire riguarda, secondo Inter Live, Gabriele Zappa, 24 anni, attualmente al Cagliari ma con un passato nelle giovanili nerazzurre. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia come laterale destro sia come centrale difensivo, aggiunta alla scadenza del contratto nel giugno 2025, fa di lui una scelta strategica non solo sotto l’aspetto economico.

Il profilo

Gabriele Zappa vanta una discreta esperienza tra Serie A e Coppa Italia, avendo totalizzato 41 presenze l’anno scorso con 1 goal e 3 assist. L’eventuale suo arrivo sarebbe coerente con la volontà dell’Inter di valorizzare talenti che hanno fatto parte del proprio settore giovanile, garantendo al contempo una maggiore flessibilità in termini di lista per le competizioni europee.

