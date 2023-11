Seduta al pomeriggio per l’Inter per lasciare spazio al ritorno dei Nazionali ad Appiano Gentile. Ecco il programma odierno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, è stato stilato il programma odierno dell’Inter di Simone Inzaghi per quanto concerne l’allenamento ad Appiano Gentile in vista della gara contro la Juventus a Torino.

La seduta avverrà per esattezza nel pomeriggio per attendere il rientro dei vari nazionali. Si attenderanno aggiornamenti in serata considerando le valutazioni tra infortuni e probabili formazioni.

L’articolo Inter, il programma odierno ad Appiano Gentile proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG