Il Corriere dello Sport si sofferma sull’intesa prolifica tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram all’Inter, con la Juve in avvicinamento

A -3 dall’incandescente match con la Juve, l’Inter di Simone Inzaghi e soprattutto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram “parte con un gol di vantaggio“, come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

THULA- Finora, almeno uno tra l’argentino e il francese, ha segnato in 9 gare su 12 in campionato e in 3 su 4 in Champions. In totale fa 12 su 16: un ruolino di marcia eccellente, perché dimostra che, quando stanno insieme quei due, l’Inter parte quasi sempre con un gol di vantaggio

JUVE, BESTIA NERA DI LAUTARO- Per Lautaro è uno degli avversari più ostici. La Signora è rivale che ha sfidato di più in carriera, ben 16 volte, ma è anche tra quelle contro cui ha faticato di più a segnare: solo 3 centri, di cui 2 su rigore, e in 2 occasioni su 3 la sua prodezza non ha evitato la sconfitta. Le delusioni sono arrivate soprattutto in campionato: ben 6 volte ha dovuto piegare la testa. Allo stesso tempo, però, proprio superando la Juventus, l’Inter del Toro ha conquistato un Coppa Italia e una Supercoppa.

L’articolo Lautaro e Thuram, con una coppia così l’Inter non teme la Juve proviene da Inter News 24.

