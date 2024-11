I nerazzurri anche oggi non avranno a disposizione né Calhangolu né Asllani e l’allenatore dovrà scegliere a chi affidare la regia. L’Inter si trova a dover affrontare un trittico di partite molto importanti che prevede le sfide a Venezia, Arsenal e Napoli. Oltre alla mancanza dei registi di ruolo, Calhanoglu sarà solo in panchina stasera, c’è la questione riguardante la condizione non ottimale di Lautaro Martinez. Il parere Ne ha parlato il telecronista Stefano Borghi a Sky Sport. “Può anche esserci una questione psicologica, magari l’argentino deve prendere ritmo realizzativo. Da parte sua non manca mai l’atteggiamento, da quel punto di vista è un ottimo giocatore, sta segnando poco ma nessuno lo mette in discussione perché si impegna sempre“. Le prossime gare “Magari accenderlo col Venezia, vista la formazione probabile, e poi ritrovarlo con più spinta a livello psicologico contro Arsenal e Napoli sarebbe ottimo per l’Inter. Sicuramente con l’Arsenal […]

