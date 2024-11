Non è stata una grande gara quella di ieri per il figlio d’arte: contro la sua ex squadra il trequartista ha sprecato una buona chance di segnare. Nel calcio italiano un nome continua a catturare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori: Daniel Maldini. Figlio dell’iconico Paolo, ha intrapreso un cammino professionale che, sin dalle prime battute, promette di essere tanto brillante. Il suo recente trasferimento dal Milan al Monza ha sollevato un velo di curiosità, soprattutto alla luce delle straordinarie performance che lo hanno visto brillare in questo inizio di stagione. In ascesa Daniel Maldini è diventato rapidamente uno degli elementi di spicco del Monza guidato da prima da Raffaele Palladino ed ora da Alessandro Nesta. Le sue prestazioni hanno non solo rafforzato la squadra ma anche attirato l’attenzione di Luciano Spalletti, che lo ha convocato in Nazionale, un riconoscimento notevole per il giovane calciatore. Questo interesse non […]

Leggi l’articolo completo Inter: per Maldini ci sono delle clausole che ne stabiliscono il prezzo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG