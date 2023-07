Nikola Iliev potrebbe salutare l’Inter per fare una nuova esperienza in prestito: questa l’offerta arrivata sul tavolo dei nerazzurri

Nikola Iliev, talento della Primavera dell’Inter che lo scorso hanno è risultato decisivo per la vittoria dello scudetto, potrebbe salutare i nerazzurri in questa sessione di calciomercato. Come riferisce il portale Blitz, sul tavolo del club nerazzurro è arrivata un’offerta proveniente dal CSKA Sofia.

Il club bulgaro vorrebbe il giovane fantasista in prestito e sarebbe disposto a pagare l’intero ingaggio. Da capire se l’attaccante bulgaro accetterà di tornare a giocare a casa sua o se preferirà rimanere in nerazzurro.

L’articolo Inter, Iliev verso l’addio? Chiesto in prestito da un club bulgaro: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

