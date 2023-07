Nei giorni scorsi l’Inter ha ufficializzato il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio: ecco quanto pesa l’operazione sul bilancio

Dopo un po’ di tira e molla, l’Inter si è convinta a riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio. Il difensore è stato uno degli assoluti protagonisti della scorsa stagione dei nerazzurri, che hanno così deciso di continuare a puntare su di lui per il futuro. Calcio e Finanza svela le cifre dell’operazione e quanto essa peserà sulle casse societarie del club.

Nel dettaglio si legge: «Per Acerbi l’Inter avrebbe versato alla Lazio – secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana – una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Il centrale dovrebbe avere firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, questo significa che la quota ammortamento sarà pari a 2 milioni euro. A questa cifra si aggiungerà lo stipendio lordo del calciatore, pari a 2,78 milioni di euro circa, per un totale di 4,78 milioni di euro di costo complessivo di Acerbi nella stagione 2023/24. Il dato è in crescita rispetto alla stagione 2022/23, quando sulla rosa nerazzurra pesava solamente il costo dello stipendio, considerando l’arrivo in prestito».

