L’amministratore delegato dell’Union Berlino Oliver Ruhnert ha lodato l’esterno nerazzurro che potrebbe essere un obiettivo della sua squadra.

Oliver Ruhnert ha parlato in conferenza stampa del possibile acquisto di Robin Gosens dall’Inter. “Gosens? È un giocatore che è stato in finale di Champions League. Per noi, questo è un profilo che sarebbe sicuramente molto interessante. Ma ce ne sono altri. Giocheremo la Champions League, ma non siamo un club di Champions League”.

Robin Gosens

“Ma abbiamo anche altre idee oltre a Gosens. Ma sarebbe un giocatore estremamente interessante, senza dubbio. Lavoreremo con i prestiti. Non c’è altro modo, abbiamo sempre fatto così. Dobbiamo lavorare nei limiti del nostro budget e dei nostri mezzi. Rispetto alle altre squadre che giocano da tempo in Champions League, siamo pochi“.

