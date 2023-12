L’Inter si allena ad Appiano Gentile verso la sfida di Champions contro la Real Sociedad: le ultime dal centro sportivo

Sky Sport aggiorna sull’Inter, tornata già ad allenarsi con la testa alla Real Sociedad.

Giornata di lavoro dunque per i ragazzi di Inzaghi, tutti ad Appiano Gentile, eccezion fatta per Pavard, al quale l’allenatore ha concesso una giornata di permesso come riporta Sky Sport che parla di lavoro di scarico per i giocatori scesi ieri in campo, mentre training sul campo per il resto della squadra, eccezion fatta per i due olandesi. Dumfries e De Vrij, come noto, sono indisponibili per via del risentimento muscolare accusato rispettivamente ai flessori e agli adduttori della coscia sinistra.

Possibilità di rivedere Pavard tra i convocati contro la Lazio.

L’articolo Inter in campo ad Appiano: due indisponibili per Inzaghi. Pavard torna con la Lazio? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG