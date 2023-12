L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara di ieri ha fatto un primo bilancio di questa stagione.

Simone Inzaghi ha analizzato Inter-Udinese e non solo anche in conferenza stampa. “Siamo abituati da tanti anni a giocare dopo la diretta avversaria. In questo momento stiamo giocando sempre dopo, ma io cerco di incidere sulla mia squadra, poi quello che succede fuoti non dipende da noi. I ragazzi sono stati bravissimi in questi 5 giorni per preparare una gara che non era semplice e che abbiamo reso facile. L’Udinese è una squadra di valore, con qualità in mezzo al campo. Abbiamo tenuto benissimo il campo, mantenuto le distanze e questo era l’importante. L’abbiamo sbloccata al 35′, avremmo meritato di farlo prima“.

Su Frattesi

“Probabilmente giocherà in Champions. Gli ho detto una cosa poco prima che finisse la gara: stamattaina avevo questo dubbio aveva fatto un’ottima settimana, mi era piaciuto a Napoli, è passato dal dover essere titolare al non entrare, ma la partita si era incanalata in un modo che ho volutto premiare altri che come lui si impegnano al massimo. Davide deve stare tranquillo, deve continuare così, sta dando segnali importantissimi“.

Davide Frattesi

Primo bilancio

“Questi primi 4 mesi sono stati perfetti, abbiamo ottenuto già 2 traguardi che per la società erano importantissimi, siamo agli ottavi di Champions per il terzo anno di fila, siamo al Mondiale per club, sappiamo tutti cosa rappresenta. Dobbiamo continuare così, sapendo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta“.

Sulla corsa Scudetto

“Non è ristretta solo ad Inter e Juve, siamo alla quindicesima giornata. In questo momento la classifica dice quello, ma il percorso è lunghissimo, pieno di insidie, basta un filotto di risultati per cambiare la classifica. Io penso al Milan, al Napoli, alle romane, che sono squadre importanti: hanno avuto qualche difficoltà, ma possono recuperare terreno“.

L’articolo Inzaghi: “Già raggiunti 2 obiettivi, questi primi 4 mesi di stagione sono stati perfetti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG