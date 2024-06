Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha parlato con i dirigenti nerazzurri anche di mercato.

Filippo Antonelli è stato avvistato oggi in visita alla sede dell’Inter: c’è stato un incontro di mercato anche se i cronisti presenti non sono riusciti a strappare grosse notizie al dirigente. Ecco quanto ha detto ai microfoni di FcInterNews.it. “Per i rapporti con la dirigenza nerazzurra, con Baccin, Ausilio e Marotta che tra l’altro ha un passato a Venezia. Ci sembrava giusto venire qui e scambiare due chiacchiere, così come faremo con tutte le altre società”.

Il possibile interesse per Valentin Carboni

“Adesso abbiamo la priorità dell’allenatore, poi faremo i giocatori. L’Inter ha giocatori importanti, vediamo un po’”. Dopo la bella stagione in prestito al Monza l’argentino è in cerca di conferme: 3 le ipotesi sul suo futuro, un nuovo prestito, una permanenza a Milano come quinta punta o una cessione definitiva per più di 30 milioni di euro.

Il prossimo allenatore dei lagunari

“Vediamo, Di Francesco è uno dei profili che ci interessano. Dobbiamo prima risolvere la questione Vanoli. Le caratteristiche che deve avere il suo successore? Motivazioni forti, quelle che ha mostrato Paolo Vanoli cui faccio ancora i complimenti. Deve credere in un progetto che duri nel tempo”.

Sull’ex Lazio

Viene chiesto infine al dirigente se possa interessare al Venezia Joaquin Correa che di fatto è fuori dal progetto dell’Inter; ecco la sua risposta. “Prima va preso l’allenatore“. Insomma nulla di fatto; l’argentino ha il contratto in scadenza fino al 2025 ed uno stipendio decisamente troppo alto per una neopromossa.

