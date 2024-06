I nerazzurri quasi sicuramente non confermeranno Emil Audero dopo il prestito annuale, traduzione: serve un nuovo portiere.

Prosegue la ricerca del nuovo estremo difensore da parte dell’Inter dopo che ieri è arrivata l’ufficialità del primo importante rinnovo contrattuale: Nicolò Barella ha firmato fino al 2029, presto lo seguirà anche Lautaro Martinez mentre Inzaghi dovrebbe legarsi fino al 2027.

Il vice-Sommer

Sommer molto probabilmente sarà titolare anche nella prossima stagione ma i nerazzurri vorrebbero affiancargli qualcuno che nelle prossime stagioni possa diventare primo; l’elvetico ha il contratto in scadenza nel 2025.

Yann Sommer

Gli obiettivi

Il primo obiettivo era Bento Krepski ma il prezzo sta lievitando oltre i 20 milioni di euro, troppi per i nerazzurri. Inzaghi conosce bene anche Madas della Lazio ma sa bene che trattare con Lotito è molto complicato. Marotta e Ausilio quindi stanno trattando col Genoa Josep Martinez, portiere spagnolo che ha anch’egli il contratto in scadenza tra un anno.

La trattativa

Secondo la Gazzetta dello Sport i liguri, che possono rinnovargli il contratto mediante un’opzione unilaterale, lo valutano attorno ai 20 milioni di euro: i nerazzurri potrebbero abbattere il cash offrendo al Genoa Martin Satriano. L’uruguaiano ha ben figurato in Francia nel Brest e ora vale circa 10 milioni. Martinez piace all’Inter per via della solidità mostrata in porta e nelle uscite ma anche per la dimestichezza nella prima costruzione della manovra, cosa in cui eccelle anche Sommer.

L’articolo Josep Martinez apre all’Inter: ecco come i nerazzurri provano a convincere il Genoa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG