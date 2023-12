Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di punire i club indebitati, sul deficit dell’Inter

Tramite un’intervista in forma video col giornalista Sergio Vessicchio, il Procuratore federale Giuseppe Chinè ha espresso la sua opinione sulla possibile sanzione per le squadre indebitate. Risata sarcastica per schivare la domanda, sulle difficoltà economiche dell’Inter, rivale per altro della Juventus nella sfida Scudetto.

IL COMMENTO – «Se le società possono essere sanzionate per situazioni debitorie? Assolutamente sì, sapete che abbiamo una commissione che è la Covisoc, una commissione che vigila sui bilanci delle società sportive professionistiche; sapete che le violazioni che attengono al bilancio e anche all’esposizione debitoria, determinano penalizzazioni in classifica. E’ chiaro che le sanzioni esistono, ma ovviamente io mi auguro da Procuratore federale di non doverle mai applicare. La situazione dell’Inter è un po’ delicata Su quello non posso rispondere (ride, ndr)».

The post Inter indebitato? Chinè ride ed evita la domanda: «Su quello…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG