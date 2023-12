Superlega, il Pescara ironizza: «Il club non rilascerà dichiarazioni in merito». Il post del club di Serie C – FOTO

Il Pescara, avversario della Juventus Next Gen in Serie C, ironizza sul caso Superlega.

Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 21, 2023

