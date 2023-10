Fastidio al tendine per Juan Cuadrado, il giocatore dell’Inter non si allena con i compagni ed arrivano indicazioni sui tempi di recupero

Brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Nella giornata di oggi l’esterno nerazzurro Juan Cuadrado non ha preso parte all’allenamento con i compagni. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro.

Il colombiano infatti risente di un importante fastidio al tendine. Per conoscere gli effettivi tempi di recupero bisognerà attendere la prossima settimana. Certa però l’assenza del giocatore per la gara di questo sabato con il Torino, mentre proprio dopo il weekend Cuadrado verrà sottoposto a nuovi esami per constatare eventuali miglioramenti.

L’articolo Inter, infortunio Cuadrado: i tempi di recupero proviene da Inter News 24.

