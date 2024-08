Nelle ultime amichevoli l’attacco nerazzurro è stato piuttosto monco: dalla gara di ieri però sono arrivati ottimi segnali dal numero 9.

Nella capitale britannica, l’Inter ha dimostrato un visibile miglioramento rispetto alle precedenti uscite estive, lasciando presagire un avvio di stagione promettente. Nel test amichevole che ha visto i nerazzurri contrapposti al Chelsea, la squadra di Simone Inzaghi ha evidenziato progressi notevoli sia dal punto di vista fisico che tecnico; la Gazzetta dello Sport ha analizzato cosa fa ben sperare e cosa va corretto in vista dell’inizio delle partite ufficiali.

Il protagonista indiscusso

L’ultima uscita prima dell’esordio ufficiale in Serie A ha messo in luce la brillante prestazione di Marcus Thuram. L’attaccante francese, alla sua seconda stagione con la maglia nerazzurra, ha dimostrato di aver assorbito la pressione e le aspettative, emergendo come elemento chiave per il suo team. Le sue giocate, che non solo hanno contribuito al gioco offensivo dell’Inter e hanno anche causato non pochi grattacapi alla difesa avversaria.

Marcus Thuram

Sommer e gli altri: una squadra in crescita

Accanto alla luminosa performance di Thuram, c’è stata anche quella brillante di Yann Sommer. A centrocampo, la condizione in ascesa di Nicolò Barella e di Henrikh Mkhitaryan preannunciano un reparto mediano solido e dinamico. Federico Dimarco è tornato sui suoi standard elevati anche contro un avversario di primo piano.

Difesa da rivedere, nonostante Bisseck

Nonostante gli aspetti positivi, la fase difensiva dell’Inter va leggermente rivista. Le criticità non derivano tanto dalle prestazioni individuali, quanto piuttosto dall’organizzazione collettiva e dal posizionamento in campo, aspetti fondamentali per una squadra che punta a competere ai massimi livelli. Questo è stato evidente nonostante il pareggio subìto solo all’ultimo minuto; la squadra è stata infatti esposta a numerose occasioni da goal dell’avversaria durante il match.

