I nerazzurri non sono riusciti ancora a trovare una destinazione per Correa: dalla sua uscita dipende l’eventuale arrivo di un altra punta.

L’Inter ha concluso il suo precampionato con un promettente pareggio 1-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Nonostante l’assenza di pezzi da novanta come Lautaro Martinez e Calhanoglu, lasciati a Milano per lavorare sulla condizione fisica, e degli infortunati Taremi e Zielinski, la squadra ha mostrato carattere e potenzialità. In particolare è piaciuta molto la prestazione di Bisseck mentre anche Correa, nonostante sia considerato sulla lista dei partenti, ha lasciato intravedere spunti interessanti. Tuttavia, è chiaro che i nerazzurri cercano ancora quella scintilla in attacco che potrebbe elevarla a nuove vette.

Yann Bisseck

Un talento da esplorare

La soluzione, secondo Il Giornale, potrebbe arrivare dall’Ucraina, dove Vladyslav Vanat ha dimostrato il suo valore nell’ultima stagione. Con 14 goal segnati con la maglia della Dinamo Kiev, il ventiduenne è diventato un bersaglio appetibile per le squadre alla ricerca di freschezza e talento offensivo. Mancino, giovane e con un costo ritenuto accessibile (cose che mettono d’accordo sia Inzaghi che dirigenza e società) Vanat rappresenta un’opzione intrigante per l’Inter: potrebbe vedere in lui il tassello mancante per una rosa già competitiva.

Verso un nuovo inizio

L’Inter quindi si prepara ad approcciare la nuova stagione conscia che le sfide da affrontare saranno numerosissime: per questo motivo occorrerebbe una quinta punta, il problema è che non si riesce a cedere Joaquin Correa.

