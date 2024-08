Il Milan continua il pressing per Fofana, cercando di piegare la richiesta di 35 milioni. Dalla Francia arrivano notizie che fanno ben sperare i rossoneri.

Nell’ambizioso scacchiere del calciomercato estivo, il Milan sembra aver messo gli occhi su un pezzo pregiato per rinforzare il proprio centrocampo: Youssouf Fofana. Il giovane centrocampista del Monaco, classe 1999, si trova al centro di un’aspra contesa che vede i rossoneri in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni. Il talento francese, già nel giro della nazionale sotto la guida del Commissario Tecnico Didier Deschamps, potrebbe rappresentare il tassello mancante per il nuovo progetto tecnico di Paulo Fonseca. In un mercato sempre più frenetico, la possibilità che Fofana possa indossare la casacca rossonera diventa ogni giorno più concreta, tra trattative, cifre e nuovi sviluppi.

La caccia del Milan a Fofana

Youssouf Fofana, nel mirino del Milan, emerge come il principale candidato per rafforzare il cuore della mediana rossonera. Il calciatore, sotto contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2025, ha attirato l’attenzione per le sue qualità tecniche e tattiche, essenziali per il gioco che Fonseca intende impostare. Con l’intesa già raggiunta con Fofana, il Milan si propone di chiudere l’accordo a una cifra complessiva, bonuses inclusi, inferiore ai 20 milioni di euro, puntando a sfruttare la scadenza imminente del contratto per assicurarsi il giocatore a condizioni vantaggiose.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La resistenza del Monaco e l’interesse competitivo

Il club monegasco, ben conscio del valore del suo giocatore e dell’interesse mostrato da top club europei quali Manchester United e West Ham, ha finora mantenuto una posizione fissa, richiedendo per Fofana una somma vicina ai 35 milioni di euro. Questa fermezza nei confronti delle avances altrui potrebbe però subire una variazione significativa in seguito agli ultimi sviluppi, che vedono il giocatore escluso dalla convocazione per l’amichevole contro il Barcellona. L’assenza di Fofana dalla lista dei convocati per il prestigioso ‘Trofeo Gamper’ segnala un potenziale cambiamento nella sua posizione all’interno del Monaco, elementi che il Milan spera di sfruttare a proprio vantaggio.

Un segnale dal Principato

L’esclusione di Fofana dall’importante test amichevole contro i blaugrana ha subito alimentato le speculazioni sul suo futuro. Questo gesto del Monaco potrebbe essere interpretato come un indizio della volontà del club di assecondare i desideri del giocatore, inclinando la bilancia a favore del Milan. La partita, che si svolgerà allo stadio ‘Lluís Companys’ di Barcellona, diventa così un appuntamento chiave non solo per gli appassionati di calcio ma anche per i dirigenti rossoneri, attenti osservatori delle mosse del Monaco e del centrocampista francese.

