Simone Inzaghi in conferenza stampa parla di Lukaku e Brozovic, ecco cosa dice l’allenatore dell’Inter sul belga soprattutto.

Ecco cosa dice Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter parla di Lukaku e Brozovic in conferenza stampa: “Dipenderà da partita dopo partita, è un giocatore molto importante che non abbiamo dall’1 ottobre. Abbiamo avuto quattro mesi fuori Lukaku e tre mesi fuori Brozovic, due giocatori importantissimi alle cui assenze siamo stati bravi a sopperire. Calhanoglu ha fatto molto bene, Asllani sta crescendo giorno dopo giorno e sta subentrando in partite delicate come con la Cremonese e l’Atalanta. Sono contento della sua crescita e del rientro di Brozovic.“

Conclude sul belga: “Chiaramente ci parlo tanto con Romelu, è una cosa nuova per lui e io ci sono passato: dopo i 26 anni ho avuto diverse problematiche, lui non ha mai avuto tanti di questi problemi, è tornato dopo l’infortunio e ora sta cercando di tornare al meglio. Le ultime settimane sono positive. Quello che si gioca l’Inter è una cosa che riguarda lui, io ci parlo quotidianamente ed è dispiaciuto perché non ha potuto dare l’apporto che voleva dare, non è dipeso da lui e ora sta lavorando al meglio. L’obiettivo è portarlo alla fine senza più rallentamenti. Poi al top sappiamo tutti che giocatore è.“

