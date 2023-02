Antonio Cassano critica Simone Inzaghi per la sua stagione all’Inter, parla di un possibile ritorno di Conte alla BoboTV.

Sono queste le parole di Antonio Cassano, l’ex attaccante, parla alla BoboTV della stagione di Simone Inzaghi sotto la guida dell’Inter: “L’Inter con questa squadra non può non vincere. Inzaghi rimane? Per ora la sua annata è fallimentare.“

Conclude così su un possibile ritorno di Conte: “Se Conte torna in Italia, due sono le scelte: o Juve o Inter. Se dovesse eventualmente saltare Inzaghi dovranno fare qualcosa. Io sono convinto che Marotta andrebbe a cercare proprio lui. Conte per l’Inter è accessibile. Se vuoi creare qualcosa di vincente e duraturo, è l’unico allenatore che mi viene in mente.“

Conclude così: “L’Inter mi sta piacendo, ma il lavoro di Inzaghi è praticamente da buttare. Si dice spesso che giochi meglio di Conte, ma lui ha lasciato dei segnali positivi rispetto a Simone. L’anno scorso ha tamponato una stagione con due trofei, ma è arrivata dietro una squadra che doveva arrivare quarta.”

