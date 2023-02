Ecco l’annuncio sul sito ufficiale dell’Inter del rinnovo dell’accordo con lo sponsor LeoVegas fino al 2025.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter attraverso il proprio sito nerazzurro dove mette la nota dell’accordo di rinnovo con lo sponsor LeoVegas fino al 2025: ” Non una novità assoluta: in occasione del training camp di inizio dicembre a Malta LeoVegas.News era già apparso sul training kit della squadra, sottolineando la sinergia tra Inter e la piattaforma di intrattenimento. L’accordo, che durerà fino al 2024/25, prevede che il logo di LeoVegas.News sarà visibile sia nel tunnel dello stadio San Siro sia a bordocampo nel Suning Training Centre di Appiano Gentile.“

Conclude così: “La strategia di Inter di produzione di contenuti di qualità per la fanbase internazionale si sposa con l’ambizione di LeoVegas.News, che condivide un approccio culturale al digital entertainment, al racconto delle emozioni calcistiche, in particolare quelle nerazzurre. Durante questi primi mesi di collaborazione Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana nel derby disputato a Riyadh. La trasferta in Arabia Saudita ha rappresentato un momento di condivisione con tutti i partner nerazzurri ed è stata un’occasione per rinsaldare il rapporto con LeoVegas.News.”

