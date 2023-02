Sono queste le parole di André Onana, ecco cosa dice il portiere dell’Inter al MatchDay Programme dei nerazzurri.

Il portiere André Onana, si racconta al MatchDay Programme dei nerazzurri, ecco cosa dice il giocatore dell’Inter: “Nella mia carriera ci sono state tante persone importanti, tutti quelli che hanno creduto in me e mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno. Gli allenatori e i compagni che mi hanno accompagnato, come Peter Bosz, che è stato il mio primo allenatore all’Ajax e mi ha dato l’opportunità di debuttare come professionista e poi tutte le persone che mi hanno permesso di vestire oggi questa maglia.“

Conclude così: “Senza sacrificio non c’è ricompensa. Questo è un concetto fondamentale: costruire il proprio futuro passo dopo passo attraverso il lavoro e con umiltà, passione e carattere. Per me queste caratteristiche sono state fondamentali. Yaoundé per me è la più bella del mondo, diversa da tutte le altre. Quando riesco a tornare sono contento, è bello tornare sentirsi sempre a casa.“

