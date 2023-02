L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi parla così in una intervista a InterTV dove racconta il derby Inter Milan.

Tra poche ore sarà momento di derby tra Milan e Inter, l’ex nerazzurro Marco Materazzi lo racconta così a InterTV: “Da tifoso si soffre molto di più, non scendendo in campo non puoi aiutare i compagni a vincere la partita. È molto più difficile, devi tifare, soffrendo. Ho sempre sentito la mia famiglia e mia moglie. Sia quando si perdeva che quando si vinceva: la famiglia è la cosa più importante e ti sta vicina soprattutto nei momenti di difficoltà“.

Conclude con la sua “pazzia”: “Sicuramente indossare la maschera di Berlusconi. Ero al supermercato, durante il periodo di Carnevale, con mia figlia. Abbiamo visto le maschere e c’era anche quella di Silvio Berlusconi. Mi sono detto: la compro e la indosso se vinciamo il derby. Io le promesse le ho sempre mantenute, ho dovuto mantenere anche quella. Abbiamo vinto 2-0 e l’ho indossata al fischio finale. Poi mi sono sentito al telefono con il Cavaliere: abbiamo riso insieme perché a Milano il derby è bello anche per questo, perché si vive in maniera serena“.

