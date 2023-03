Big Rom titolare, De Vrij cerca il rinnovo, Dumfries destinato a lasciare la squadra: le novità nell’Inter.

Questa sera si gioca il derby d’Italia tra l’Inter e la Juventus, una partita importante per entrambe le squadre. Il tecnico dei nerazzurri, Inzaghi, ha deciso di fare alcune modifiche rispetto alla formazione che ha giocato in Champions League. In particolare, il centravanti titolare sarà Lukaku, che sta crescendo di forma e potrebbe avere un ruolo importante nell’Inter del futuro. Dzeko, che ha avuto un calo di forma, dovrà riconquistare la sua posizione.

Anche Brozovic, perno della squadra in passato, ha perso la sua posizione a favore di Calhanoglu e dovrà lottare per riconquistarla. De Vrij ha ancora la possibilità di rinnovare il suo contratto, mentre Dumfries sembra destinato a lasciare la squadra per aiutare a bilanciare i conti. La partita si preannuncia intensa e piena di emozioni, e i giocatori dell’Inter daranno il massimo per portare a casa i tre punti.

