Mkhitaryan, da riserva a titolare fisso: l’evoluzione del suo ruolo nell’Inter di Inzaghi, l’armeno si è guadagnato la fiducia.

Il centrocampo dell’Inter tra rotazioni e nuovi protagonisti: Mkhitaryan sempre più imprescindibile, ma Brozovic scalda i motori. Il Corriere dello Sport analizza la situazione della mediana nerazzurra, con un Mkhitaryan che si è imposto come titolare fisso, nonostante il suo arrivo come primo cambio a parametro zero. Grazie alla sua duttilità tattica e alle prestazioni costanti, il giocatore armeno è diventato una pedina fondamentale nelle gerarchie di Inzaghi. Tuttavia, il tecnico nerazzurro deve gestire le forze in vista di un aprile di fuoco, e per questo potrebbe essere necessario ruotare gli interpreti del centrocampo.

Con il rientro a pieno regime di Brozovic, infatti, il croato potrebbe diventare una novità importante per la sfida contro la Juventus. Se Calhanoglu è attualmente imprescindibile, a restare in panchina potrebbe essere uno tra Barella e Mkhitaryan, che ha disputato ben 19 gare consecutive da titolare, le ultime delle quali giocate per intero. Tuttavia, la possibilità di aumentare le rotazioni è fondamentale per gestire le energie dei giocatori in vista degli impegni che attendono l’Inter nei prossimi mesi.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG