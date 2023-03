Romelu Lukaku dell’Inter e Dusan Vlahovic della Juventus, entrambi non al top della loro forma in questa stagione.

La sfida tra Inter e Juventus questa sera a San Siro sarà una prova importante per entrambe le squadre, che hanno bisogno di ritrovare i loro attaccanti. Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, che dovrebbero essere titolari, hanno deluso le aspettative e non hanno segnato abbastanza quest’anno. Lukaku in particolare ha bisogno di mostrare una versione brillante di sé per aiutare l’Inter a vincere, dato che Dzeko e Lautaro hanno bisogno di riposo. Il belga deve dimostrare di essere ancora un valore aggiunto per la squadra, altrimenti il suo futuro a Milano potrebbe essere incerto.

Lukaku, nonostante abbia segnato 5 gol in questa stagione, ha deluso le aspettative della squadra e della dirigenza, che avevano sperato in una maggiore resa da parte dell’attaccante belga. Inoltre, si sottolinea come il suo futuro con l’Inter sia ancora incerto, e dipenderà in gran parte dalla sua performance in questo finale di stagione.

Anche per Vlahovic, attaccante della Juventus, la stagione non sta andando come previsto, nonostante abbia segnato 11 gol finora. Si sottolinea come il serbo non abbia segnato su azione dal 16 febbraio, e come anche lui stia cercando di ritrovare la giusta forma in vista delle sfide decisive che attendono la sua squadra.

