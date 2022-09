Inzaghi ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Milan. «Abbiamo avuto un blackout di mezzora»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby perso.

DUE FACCE – «Esattamente, sì. All’inizio è stata una partita equilibrata, abbiamo fatto un ottimo gol, ma dopo il pareggio abbiamo avuto un black out di mezzora che ci è costato altri due gol. I loro tre sono gol che non possiamo concedere e che non possiamo permetterci. Con tutto quello che abbiamo creato alla fine avremmo meritato il pari, ma dovevamo fare meglio e mi prendo le responsabilità»

REAZIONE – «Rispetto alla partita con la Lazio, stasera abbiamo fatto tantissima fatica a segnare e abbiamo trovato un portiere straordinario. A noi fanno gol con troppa facilità, mi assumo le responsabilità, ci sarà da lavorare»

CONTINUA SU INTERNEWS24

L’articolo Inter, Inzaghi: «Black-out totale dopo il pari, facciamo fatica a fare gol» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG