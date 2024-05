I nerazzurri non vogliono perdere tempo e soprattutto cullarsi sullo Scudetto appena vinto: c’è da migliorare la squadra con poco budget a disposizione.

L’Inter pensa già al mercato e la questione viene trattata da vari quotidiani sportivi italiani: ad esempio la Gazzetta dello Sport non crede alla frase di Ausilio che durante la parata col bus scoperto aveva ammesso che i nerazzurri avranno 4 attaccanti anche nella prossima stagione.

La richiesta

Secondo la rosea Inzaghi, per via dei trofei vinti nel corso degli anni e dei soldi fatti guadagnare al club tramite la crescita del valore dei giocatori sotto la sua gestione, ora può avanzare richieste sul mercato. L’ex Lazio vorrebbe tenere tutti i giocatori che ha allenato in questa stagione ma probabilmente sarà impossibile esaudire questa richiesta.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

L’identikit

Sicuramente andrà via Sanchez a cui non sarà rinnovato il contratto ed altrettanto sicuramente al suo posto arriverà Taremi a costo zero dal Porto. Difficile cedere il 35enne Arnautovic a prezzo conveniente, anche se il tecnico lo apprezza tanto anche in ottica spogliatoio, per acquistare la quinta punta occorre trovare soluzioni creative. La Gazzetta dello Sport aggiunge un particolare non da poco: l’allenatore chiede un centravanti che non intacchi gli equilibri di spogliatoio. Dicitura che potrebbe significare diverse cose: dando per assodato che Thuram e Lautaro saranno i titolari, appare, ad esempio, difficile che venga comprato un big alla Zirkzee o Gudmundsson.

L’articolo Inter: Inzaghi chiederà una quinta punta con caratteristiche ben precise proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG