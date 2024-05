Hermoso, obiettivo dell’Inter nel prossimo mercato estivo, appare sempre più lontano da Milano. L’Aston Villa è in forte vantaggio.

Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid, sembra destinato a lasciare la Liga spagnola per approdare in Premier League, più precisamente all’Aston Villa. Il giocatore, il cui contratto con il club madrileno è in fase di scadenza, era stato recentemente accostato all’Inter e, più ampiamente, alla Serie A come possibile rinforzo per la prossima stagione. Tuttavia, le ultime notizie provenienti sia dalla stampa britannica che da quella spagnola sembrano indicare un diverso epilogo per il futuro professionale di Hermoso.

Mario Hermoso

Un addio alla Liga

Mario Hermoso ha speso gran parte della sua carriera professionistica in Spagna, diventando uno dei punti fermi della difesa dell’Atletico Madrid. La sua capacità di adattarsi sia al gioco difensivo che a quello offensivo ha fatto sì che il suo nome fosse accostato a diversi club di alto livello. L’interesse dell’Inter era sembrato concreto, visto il bisogno dei nerazzurri di rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, l’ipotesi di un suo approdo in Serie A si allontana sempre più, delineando così un suo futuro lontano dalla Liga spagnola.

Un futuro in Inghilterra

Le voci di un trasferimento di Mario Hermoso all’Aston Villa si fanno sempre più insistenti e concrete. Il club inglese sembra infatti molto vicino a chiudere l’operazione che porterebbe il difensore spagnolo a vestire la maglia dei Villans a parametro zero. Un trasferimento a costo zero, quindi, che rappresenterebbe un’operazione molto vantaggiosa per l’Aston Villa, alla luce della qualità e dell’esperienza del giocatore a livelli internazionali.

