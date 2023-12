Sport Mediaset analizza la corsa scudetto e svela come l’Inter e Inzaghi abbiano un solo nemico da affossare: la curiosità

L’Inter e la Juventus sono pronte a infiammare nuovamente il testa a testa scudettto.

Sport Mediaset sottolinea come per l’Inter lo spauracchio principale ora sia la Juventus, con Allegri che è il tecnico delle rimonte: l’allenatore livornese, infatti, è riuscito a vincere lo scudetto nel 2016-2017 e nel 2015-2016 con il Napoli che entrambe le volte aveva completato il girone d’andata in testa.

