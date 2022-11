Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Juventus

Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole.

JUVENTUS – «Sappiamo cosa rappresenta la partita. Il derby d’Italia è sentitissimo da tifoseria e società. Troviamo un avversario in salute, che come l’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque. Conosciamo le difficoltà, sono una squadra in ripresa in uno stadio caldo ma noi andremo a fare la nostra gara con grande concentrazione».

CONTINUA SU INTERNEWS24

L’articolo Inter, Inzaghi: «Il Derby d’Italia è sentitissimo da tifoseria e società» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG