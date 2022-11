Le parole di Toni Kroos sulla cessione di Casemiro in estate: «Ero un po’ triste perché ricordi tutti gli anni insieme»

Intervistato da Movistar+, Toni Kroos ha parlato dell’addio del suo ex compagno di reparto Casemiro, passato in estate al Manchester United. Di seguito le sue parole.

«Ero sorpreso, pensavo fossero fake news inizialmente, spesso ci sono molte voci e molte volte non succede nulla. Poi me lo ha detto e all’inizio ero un po’ triste perché ricordi tutti gli anni insieme, tutte le cose che abbiamo vinto, senza perdere una finale, ma nel calcio è così, c’è chi va via e c’è chi viene».

