Daniel Maldini sul suo sogno: «Vorrei che tutti potessero vedere quello che posso fare su un campo da calcio». Le parole del calciatore dello Spezia e di proprietà del Milan

Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di SportWeek di quello che è il suo sogno e di cosa gli manca per realizzarlo. Ecco le parole del calciatore dello Spezia e di proprietà del Milan:

«Vorrei che tutti potessero vedere quello che posso fare su un campo da calcio. Cosa Probabilmente quello che non ho ancora dimostrato per cui mi manca qualcosa. Adesso già mi sento meglio, più sicuro di me, più pronto. Una sicurezza che viene dal fatto di confrontarmi con una realtà diversa da quella a cui ero abituato al Milan»

