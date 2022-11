Theo Hernandez è l’unico rossonero diffidato in vista della sfida tra Milan e Spezia: i dettagli

Il Milan giocherà stasera contro lo Spezia e nella formazione di Stefano Pioli c’è un solo diffidato: si tratta di Theo Hernandez.

In caso di ammonizione, salterebbe la gara di martedì contro la Cremonese e non sarebbe a rischio forfait per la prossima gara contro la Fiorentina.

