Brutta disavventura per Kim e Kvaratskhelia: le macchina del difensore è stata rubata, qualche giorno fa tentato furto di quella di Kvara

Brutta disavventura capitata a Kim e Kvaratskhelia, i due acquisti estivi del Napoli, protagonisti dell’ottimo inizio di stagione della squadra di Spalletti.

Come riportato da Repubblica.it, i due sono stati vittime di furto d’auto. Ieri è toccato alla 500 della moglie del difensore, mentre due giorni fa è stata la Mini Cooper del georgiano, ritrovata solo oggi in provincia di Caserta. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se c’è una connessione tra i due fatti.

L’articolo Napoli, rubate le auto di Kim e Kvaratskhelia proviene da Calcio News 24.

