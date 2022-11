Sala su San Siro: «Non rendiamo lo stadio un problema politico…». Le parole del Sindaco di Milano

Giuseppe Sala ha voluto replicare alle varie dichiarazioni dei politici sulla questione San Siro e nuovo stadio di Milan ed Inter. Ecco le parole del sindaco di Milano:

«Tutte queste esternazioni non aiutano le squadre. Quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in consiglio. Passerà del tempo. Rimane il fatto che ieri Salvini ha detto che si rischia di andare a Sesto San Giovanni perché il Comune ha perso tempo. Il Comune non ha perso un giorno di tempo. Ci abbiamo messo due anni a trovare l’accordo con le squadre sulle volumetrie. Poi arrivano Sgarbi e Berlusconi. Che i milanesi e i tifosi sappiano chi è contrario allo stadio e chi sta lavorando per farlo».

