L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il 4 a 0 all’Udinese e l’attesa per la sfida in Champions con una consapevolezza diversa: nessuno come Inzaghi

L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il 4 a 0 all’Udinese e l’attesa per la sfida in Champions con una consapevolezza diversa: nessuno come Inzaghi.

Difficile fare paragoni con il passato, ma il tecnico nerazzurro è entrato in una cerchia ristretta tra chi all’Inter ha portato vittorie, mentalità e anche trofei. Fra gli allenatori della storia dell’Inter con più di 100 panchine, è quello con la percentuale di vittorie più alta, ben 65.12%; migliore anche degli ultimi “eroi”, Conte (62.75%) e Mourinho (62.03%). Ora serve tradurre i numeri con dei trofei. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Inter, Inzaghi meglio di Conte e Mou… ma ora servono i titoli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG